Много клея и жидкостное охлаждение: Новую пятикамерную Nokia разобрали

Телефон только вышел, но уже попал под полную разборку.

Вскоре после презентации камерофона Nokia 9 PureView один из экземпляров устройства попал в руки американского видеоблогера под ником Pwrdbykyank. Автор одноимённого YouTube-канала провёл детальную разборку смартфона и опубликовал ролик, посвященный ремонтопригодности и особенностям внутренней компоновки аппарата с пятью основными камерами.

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Класс защиты IP 67 не только предотвращает попадание жидкости в корпус смартфона, но и затрудняет его разборку. Чтобы отделить заднюю крышку, энтузиасту пришлось тщательно прогреть её специальным феном и аккуратно поддеть пластиковым инструментом. Это связано с большим количеством клея, используемого при сборке.

Помимо внушительного клеевого слоя, для доступа к начинке аппарата автору ролика пришлось открутить тринадцать винтов, удерживающих пластиковый кожух, который прикрывает основные компоненты смартфона. После этого ему удалось отсоединить катушку беспроводной зарядки, приклеенную к корпусу АКБ и модуль основной камеры с необычной компоновкой датчиков.

Система охлаждения Nokia 9 PureView представлена несъёмной испарительной камерой, плотно прилегающей к наиболее горячим компонентам системной платы, включая восьмиядерный процессор Snapdragon 845. Остальные элементы, такие как модуль динамика и порт зарядки, не вызвали проблем при демонтаже. Дисплейный модуль со встроенным сканером отпечатков пальцев тщательно приклеен к рамке корпуса, и для его снятия также понадобится «обработка» феном.

Подводя итоги ролика, блогер отметил, что при необходимости большинство компонентов флагманского устройства несложно заменить, однако нужно быть готовым потратить время и проявить терпение при разборке из-за большого количества клея.

Напомним, Nokia представила смартфон с пятью камерами в конце февраля.

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