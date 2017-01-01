День в истории: Первая посадка на Марс и появление Интернета

В этот день, 12 марта, произошли такие события.

Основан Венский университет

Венский университет Venagid.ru

Венский университет (нем. Universität Wien) является одним из старейших университетов Европы — третьим после Карлова университета в Праге и Ягеллонского университета в Кракове, а также старейшим университетом в немецкоязычном пространстве.

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Университет был основан герцогом Австрийским Рудольфом IV 12 марта 1365 года и своё название Alma Mater Rudolphina получил благодаря своему основателю. Именно поэтому за Рудольфом IV закрепилось прозвище «Основатель». Вскоре после этого знаменательного события во время эпидемии чумы монарх безвременно скончался.

В разное время в Венском университете учились и преподавали девять нобелевских лауреатов. Среди знаменитых выпускников - основоположник генетики Грегор Мендель, социалист Карл Каутский и композитор Густав Малер.

В 1884 году из древнего монастырского помещения у городской стены учебное заведение переехало в специально построенное здание на красивом бульварном полукольце Вены, Рингштрассе.

Сегодня в университете учится около 92 тысяч студентов, что делает его крупнейшим по численности студентов ВУЗом немецкоязычного пространства. В университете представлены на выбор учащихся более 130 курсов.

Открытие причин детского церебрального паралича

Мальчик с церебральным параличем wikimedia commons

В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).

Церебральный паралич обусловлен аномальным развитием или повреждением развивающегося мозга. Это событие может произойти во время беременности, родов, первого месяца жизни или реже в раннем детстве. Структурные проблемы в головном мозге наблюдаются в 80 % случаев, чаще всего в белом веществе.

Считается, что более трёх четвертей случаев связаны с проблемами, возникающими во время беременности. Большинство детей с церебральным параличом имеют более одного фактора риска, связанного с ДЦП.

Станция Марс-6 села на Марс

Спускаемый аппарат wikimedia commons

12 марта 1974 года спускаемый аппарат Марс-6 совершил посадку на планету, впервые передав на Землю данные о параметрах марсианской атмосферы, полученные во время снижения.

Марс-6 проводил измерения химического состава марсианской атмосферы при помощи масс-спектрометра радиочастотного типа. Вскоре после раскрытия основного парашюта сработал механизм вскрытия анализатора, и атмосфера Марса получила доступ в прибор. Сами масс-спектры должны были передаваться после посадки и на Земле получены не были, однако при анализе параметра ток магнитоионизационного насоса масс-спектрографа, переданного по телеметрическому каналу в ходе парашютного спуска, было предположено, что содержание аргона в атмосфере планеты может составлять от 25 % до 45 %.

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На спускаемом аппарате осуществлялись также измерения давления и окружающей температуры; результаты этих измерений весьма важны как для расширения знаний о планете, так и для выявления условий, в которых должны работать будущие марсианские станции.

Совместно с французскими учеными выполнен также радиоастрономический эксперимент — измерения радиоизлучения Солнца в метровом диапазоне. Прием излучения одновременно на Земле и на борту космического аппарата, удаленного от нашей планеты на сотни миллионов километров, позволяет восстановить объемную картину процесса генерации радиоволн и получить данные о потоках заряженных частиц, ответственных за эти процессы. В этом эксперименте решалась и другая задача — поиск кратковременных всплесков радиоизлучения, которые могут, как предполагается, возникать в далеком космосе за счет явлений взрывного типа в ядрах галактик, при вспышках сверхновых звезд и других процессах.

День рождения Интернета

Тим Бернерс-Ли ptzgovorit.ru

12 марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания "Всемирной паутины". Ее изобретателем считается британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в ЦЕРН - Европейской организации по ядерным исследованиям.

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Он предложил установить на каждом компьютере особую программу, позволяющую получать доступ к единому серверу, на котором и хранилась размещенная сотрудниками учреждения информация. Проект был настолько успешным, что вскоре им заинтересовались по всему миру. Вскоре были разработаны единые стандарты интернет-коммуникации, протоколы передачи и язык разметки.

"Всемирная паутина" стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толком для развития информационных технологий.

Благодаря "Всемирной паутине" люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от разделяющих их расстояний, получать информацию и доступ к базам данных. Эксперты предупреждают, что в настоящее время система нуждается в лучшем регулировании.

В числе проблем, с которыми необходимо бороться, эксперты называют - фейковые новости, нарушение прав на неприкосновенность приватной информации, злоупотребления в сфере политической рекламы, неправомерное использованием личных данных.