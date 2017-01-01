Появились первые изображения джойстика от Google

Сам геймпад предназначен для сервиса потоковых видеоигр.

Компания Google должна в ближайшее время рассказать подробнее о сервисе потоковой трансляции видеоигр, который публично тестировался при помощи приключенческого экшена Assassin’s Creed Odyssey.

Геймпад от Google slashgear.com

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Теперь же в Сети появились изображения фирменного игрового контроллера Google, который будет рекомендоваться для пользователей сервиса Project Stream. В целом игровые контроллеры похожи друг на друга, они оснащены двумя аналоговыми стиками, крестовиной D-pad, четырьмя курками и дополнительными кнопками. Отличается обычно только их расположение и немного форма корпуса.

Геймпад от Google slashgear.com

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У данного контроллера также есть кнопки Google, микрофона, а также, предположительно, «Домой» и «Меню». Кнопка микрофона может не только отключать и включать микрофон, но и запускать Google Assistant.

Эти рендеры были созданы Yanko Design на базе чертежей и эскизов, которые опубликованы в полученном компанией Google патенте.

Геймпад от Google slashgear.com

Google с 18 по 23 марта проведет ежегодное мероприятие для разработчиков Game Developer Conference. На нем и ожидается анонс фирменного контроллера.

Напомним, ранее сообщалось, что Google тайно разрабатывает игровую приставку и часы.

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