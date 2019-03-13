День в истории: 11 марта - Первая женщина доктор и фонограф

В этот день, 11 марта, произошли такие события.

День рождения Урбена Жана Жозефа Леверье

Урбен Леверье wikipedia.org

Леверье родился в 1811 году в Сен-Ло, департамента Манш на северо-западе Франции. Первоначальное образование он получил в гимназии своего родного города, затем перешёл в Кайенскую Политехническую школу, где должен был завершить свое школьное образование. Однако это ему не удалось, так как он не выдержал выпускного экзамена. Леверье перешёл в Коллеж Людовика Великого в Париже, где окончил курс с первой наградой по математике. После этого он некоторое время посещал Политехническую школу, но вскоре оставил её и перешёл на платное место инженера в Парижском акцизном управлении (Administration des Tabacs). Это спокойное и обеспеченное место было не по нраву двадцатидвухлетнему Леверье. Не пробыв в Управлении и двух лет, он вернулся к науке и начал преподавать в коллеж Stanislas[1].

Читай также: День в истории: Первый фильм братьев Люмьер и механическое телевидение

В часы досуга, которого у него было довольно много, он занимался химией и, кроме того, производил астрономические вычисления, точной обработкой которых он привлёк к себе внимание Араго и снискал его дружбу. В 1836 году Леверье опубликовал свой первый труд: “Memoires sure le phosphor“; скоро, однако, его химические изыскания отступили на второй план, так как он увлёкся астрономией.

В 1837 году он вернулся в Политехническую школу на должность ассистента кафедры астрономии. Его первая астрономическая работа — “Исследования о вековых возмущениях планетных путей“ появилась в 1839 году. В ней он впервые указал пределы изменения элементов планетных орбит и дал таблицы элементов на промежуток в 200 000 лет. После этого, по приглашению Араго, Леверье поступил в Парижскую обсерваторию астрономом, где продолжил углублять свои астрономические познания. Через несколько лет он опубликовал свои первые вычисления о прохождении Меркурия на фоне Солнца 8 мая 1845 года и о траектории кометы Фая (22 ноября 1843 года).

Его наиболее известным достижением является предсказание существования планеты Нептун, сделанное с помощью математического анализа астрономических наблюдений. По предложению Франсуа Араго он выполнил вычисления для объяснения несоответствий между наблюдаемой орбитой Урана и той, которая должна быть согласно законам Кеплера и Ньютона.

Первая демонстрация фонографа

Фонограф Эдисона wikipedia.org

11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация собравшемуся научному сообществу фонографа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого.

Читай также: День в истории: Первая атомная подлодка и рождение Браунинга

Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона – известный физик Теодор дю Монсель.

Пушкаш показал уважаемому научному сообществу, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук.

Все сначала шло гладко, но оказалось, что не все светила французской науки адекватно восприняли «говорящую машину». На демонстрации произошел курьезный случай.

Когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буйяр вскочил со своего места и, подбежав к бедняге Монселю, принялся яростно его душить, приговаривая: “Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас?! Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?“.

Первая женщина с почетной докторской степенью

Королева Мария wikipedia.org

11 марта 1921 года супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

Воспитание Марии и ее братьев было достаточно строгим. Она была старшим ребёнком и единственной дочерью в семье, где родилось ещё трое мальчиков. Принцесса заботилась о младших братьях, а все вместе они проводили время со своими кузенами, детьми принца и принцессы Уэльских. Мария обучалась дома под присмотром матери и гувернанток, как и её братья, которых позже отправили в школу-интернат. Герцогиня Текская проводила много времени с детьми, что было необычно для аристократок того времени. Дочь с детства сопровождала мать в различные благотворительные учреждения и дома для бедных.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую телефонную станцию и открытие Галапагосских островов.