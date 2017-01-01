День в истории: Первая телефонная станция и открытие Галапагосских островов

В этот день, 10 марта, произошли такие события.

Международный день планетариев

Планетарий tripadvisor.ru

Международный день планетариев (International Day of Planetaria) отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

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Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий».

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

Цель проведения этого праздника — знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. А местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.

Следует отметить, что дата празднования выпадает на второе воскресенье марта, близкое ко дню весеннего равноденствия. И к своему профессиональному празднику многие планетарии стараются приурочить премьеры новых программ, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины.

Галапагосские острова

Галапагосские острова wikipedia.org

Галапагосские острова были официально открыты 10 марта 1535 года священником испанского происхождения Томасом де Берланга, который отправился на корабле из Панамы в Перу, но случайно отклонился от намеченного пути.

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12 февраля 1832 года Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

В 1835 году экспедиция, в составе которой командир корабля Роберт Фицрой и молодой натуралист Чарлз Дарвин, исследовали острова.

В 1936 году острова были объявлены национальным парком (до этого острова были местом ссылки каторжников), в 1978 году — всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы. В 1953 году на островах побывал Тур Хейердал в поисках наследия инков.

Первая автоматическая телефонная станция

Автоматическая телефонная станция calend.ru

Американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Элмон Браун Строуджер (Almon Brown Strowger) 10 марта 1889 года запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС». Причина, побудившая его сотворить свое изобретение, достаточно курьезна и вполне достойна следующего эпиграфа: «Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?».

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Строуджер был гробовщиком. И бизнес его в городе Канзас-Сити процветал, но ровно до тех пор, пока жена одного из главных конкурентов не устроилась телефонисткой на коммутатор местной станции. Трудилась женщина на славу. С момента ее трудоустройства дела Строуджера пришли в упадок. И неудивительно, ведь всякий клиент, нуждающийся в похоронных услугах, стараниями дамочки миновал номер незадачливого Строуджера, попадая прямиком к расчетливому супругу телефонистки.

Но Алмон Строуджер не опустил руки, и, спасая собственный бизнес, стал изобретателем декадно-шагового искателя, исключающего необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджера, вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий».

Кстати, до недавнего времени значительную часть парка общегородской телефонной сети в крупных городах нашей страны составляли автоматические телефонные службы декадно-шагового типа, сегодня их практически не осталось - им на смену пришло цифровое оборудование.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Бразилии и рождение Гагарина.

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