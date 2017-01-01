День в истории: Открытие Бразилии и рождение Гагарина

В этот день, 9 марта, произошли такие события.

Открытие Бразилии

Бразилия Kolobok.ua

9 марта 1500 года флотилия из тринадцати кораблей под общим командованием дона Педру Алвареша Кабрала (порт. Pedro Álvares Cabral) отправилась из Лиссабона (Португалия) в Индию по пути, который в 1497-1498 годах проложил Васко да Гама.

Кабрал, избегая безветрия в регионе Гвинеи, решил взять курс на юго-запад где-то у островов Зеленого Мыса.

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А 22 марта разыгралась буря. Корабли относило на запад сильным течением. Спустя месяц моряки сошли на берег неизвестной земли (ныне - это берег Бразилии), которую, посчитав островом, адмирал назвал Исла де ла Вера Круш – Остров Истинного Креста.

Остров был торжественно присоединен к Португалии. Сознавая значение сделанного им открытия, Кабрал отрядил в Лиссабон одного из капитанов с посланием королю, а сам продолжил путешествие в Индию (через несколько месяцев король отправил на Вера-Круш три каравеллы под командованием адмирала Куэлью).

По дороге в Ост-Индию ему пришлось вынести много штормов, во время которых погибла половина кораблей и экипажа. С остатком флота Кабрал пошел к восточному берегу Африки, высадился близ Мозамбика, о котором он впервые дал подробную информацию, затем отправился в Каликут, заключил торговые соглашения с местными князьями и 31 июля 1502 года вернулся с богатым грузом в лиссабонскую гавань.

На современной карте Южной Америки место высадки португальцев «приходится» на город Порту-Сегуру в штате Баия.

День рождения Америго Веспуччи

Америго Веспуччи YouTube.com

Америго Веспуччи родился (по одной из версий) 9 марта 1454 года во Флоренции (Италия), его отец был нотариусом. Получив хорошее домашнее образование, Америго в течение нескольких лет работал в торговом доме Медичи.

В 1490 году он переехал в Севилью (Испания), где продолжал работать на ту же фирму агентом. Работа заключалась главным образом в оснащении кораблей. Естественно, что при такого рода работе Америго детально изучил устройство кораблей. Также он освоил астрономию и навигацию.

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В 1492 году Америго перешел на морскую службу Испании, участвовал в снаряжении второй и третьей экспедиций Христофора Колумба, и сам поддерживал с ним дружеские отношения. В 1499-1500 годах Веспуччи совершил плавание с экспедицией Алонсо Охеды в роли штурмана, под его командованием находились два корабля, снаряженные за его же счет.

Летом 1499 года Веспуччи открыл дельту Амазонки, исследовал большую часть побережья Южной Америки. Затем, в июне 1500 года вернулся в Испанию.

Америго Веспуччи продолжал участвовать в экспедициях, посвященных исследованиям Южной Америки в 1501–1502 и 1503–1504 годах. В 1505 году Веспуччи стал кастильским подданным. В 1508 году он был назначен на пост главного пилота Испании. На этом посту Веспуччи и оставался до самой своей смерти.

По рассказам современников Америго был исключительно справедливым, умным и наблюдательным человеком. Обладал талантом писателя, довольно часто преувеличивал, рассказывая о природе открытых им стран, о внешнем виде и быте индейцев и о многих еще увиденных им удивительных явлениях. Но при этом никогда не говорил о начальниках экспедиций и своей роли в этих экспедициях.

Умер Америго Веспуччи 22 февраля 1512 года в Севилье.

День рождения Юрия Гагарина

Юрий Гагарин russian7.ru

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Западной области (сегодня — в Смоленской области). Пошел в школу в 1941 году, но из-за немецкой оккупации лишь в 1943 году продолжил обучение. После переезда в город Гжатск закончил шестой класс и поступил в ремесленное училище.

В 1951 году Юрий поступил в индустриальный техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 1957 году он окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие.

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12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.

Благодаря Хрущеву, сразу после полета звание Гагарина было повышено со старшего лейтенанта до майора. Ему организовали пышную встречу в Москве. Затем Гагарин совершил несколько поездок по разным странам (Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия).

Впоследствии он был назначен старшим инструктором-космонавтом, а затем - командиром отряда космонавтов. С 1963 года был заместителем начальника ЦПК по летно-космической подготовке и начальником отдела летно-космической подготовки, а также дублером космонавта корабля «Союз-1» – Владимира Комарова.

Также Гагарин активно участвовал и в общественно-политической жизни страны, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы, почётным членом Общества "Финляндия - Советский Союз".

27 марта 1968 года первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую женщину-пилота и атомную бомбу СССР.

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