Получится ли у вас выжить в условиях радиации? Тест

В наше время никто не застрахован от того, чтобы оказаться в зоне радиоактивного заражения.

Мы уже пережили Чернобыль, наши атомные станции не в лучшем состоянии, в мире много ядерных вооружений. Этот тест определит, сможете ли вы выжить, когда счетчики Гейгера начнут потрескивать чаще обычного и показывать превышение нормы.

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