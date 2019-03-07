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Получится ли у вас выжить в условиях радиации? Тест

Комментариев: 1
В наше время никто не застрахован от того, чтобы оказаться в зоне радиоактивного заражения.

Мы уже пережили Чернобыль, наши атомные станции не в лучшем состоянии, в мире много ядерных вооружений. Этот тест определит, сможете ли вы выжить, когда счетчики Гейгера начнут потрескивать чаще обычного и показывать превышение нормы.

 

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Теги: тесты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
dimasvetik    07.03.2019, 14:26
Оценка:  0
dimasvetik
9/9 я выживу Урааааа
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