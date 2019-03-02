Видео дня: МастерШеф. Профессионалы и Реал Мадрид — Аякс

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Реал Мадрид — Аякс. Огляд матчу. 1:4.

Аякс разгромил Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

МастерШеф. Профессионалы

МастерШеф. Профессионалы выпуск 1 от 02.03.2019 уже доступен для просмотра! Новый сезон любимого шоу будет кардинально отличаться от всех предыдущих: вы больше не увидите привычных конкурсов, банальных рецептов и неряшливых презентаций. Отныне на кухне Мастер Шеф будут сражаться только профессионалы. И лучший из них получит 1 000 000 гривен и титул самого крутого шефа страны.

Напомним, днем ранее в тренды попали Айсултан и Голос страны.

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