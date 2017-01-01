В смартфонах LG появится растягивающийся экран

Гибкие смартфоны - это уже не тренд.

Как известно, сегодня одним из передовых трендов в сфере мобильных устройств является гибкий экран: смартфоны с таким дисплеем уже представили такие крупные компании, как Samsung и Huawei. Компания LG пока такое устройство не представила, а недавно в Сети был замечен (порталом mobielkopen) один из ее патентов, в котором описывается смартфон с… растяжимым экраном.

Растягивающийся экран mobielkopen.net

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Как сообщается в патенте, задняя панель такого смартфона будет включать несколько частей, при движении которых пользователем экран устройства будет растягиваться либо уменьшаться. Отмечается, что дисплей может растягиваться в длину и в ширину; кроме того, могут быть добавлены дополнительные элементы, которые позволят экрану растягиваться также по диагонали.

В патенте говорится, что такой смартфон может «научиться» автоматически растягивать экран в зависимости от нужд пользователя. Например, если последний регулярно увеличивает дисплей при просмотре видео, устройство это "запомнит" и начнет самостоятельно расширять экран с включением видеоролика.

Растягивающийся экран mobielkopen.net

Разумеется, в данном случае речь идет всего лишь о патенте: выпустит ли LG когда-либо нечто подобное, неизвестно. (К слову, компания получила патент недавно, хотя оформила патентную заявку еще несколько лет назад.)

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентует растягивающийся дисплей.

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