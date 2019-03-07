День в истории: 7 марта - Появление телефона и открытие Южного полюса

В этот день, 7 марта, произошли такие события.

День рождения телефона

Демонстрация первого телефона livejournal.com

7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174,465 на изобретенный им телефонный аппарат или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа». Именно этот патент утверждал его права как автора «способа, а также устройства для телеграфной передачи голосовых или других звуков посредством волнообразных электрических колебаний, подобных по форме колебаниям воздуха, которые сопровождают звуки речи либо другие звуки».

В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. А спустя пять лет – на международной выставке в Париже, где к его аппарату выстраивались огромные очереди. Долгое время люди, с удовольствием посещавшие платные лекции Белла, где он рассказывал о «самом чудесном изобретении века», не подозревали о возможностях нового аппарата.

Надо сказать, что попытки его предшественников – Филиппа Рейса, Чарльза Пейджа – пробудить интерес к телефону были неудачными. Их изобретения так и остались невостребованными. Модели новинок – прообразов телефона – в лучшем случае считали игрушками.

Александр Белл уже на следующий год после получения патента создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company».

Амундсен открыл Южный полюс

Южный полюс tema.ru

7 марта 1912 года из города Хобарта на острове Тасмания норвежский полярный исследователь Роальд Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса.

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Амундсен изначально планировал отправиться в Арктику. Своей задачей Амундсен считал покорение Северного полюса. Он хотел войти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Однако пока шла подготовка экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт.

Тогда Амундсен решил взять курс на Антарктиду. Такое решение явилось полной неожиданностью, как для его товарищей, так и для мировой общественности, включая Фритьофа Нансена, у которого он одолжил судно «Фрам».

Амундсен тщательно подготовился: удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года. Только к марту 1912 года экспедиция Амундсена успешно добралась до города Хобарта на острове Тасмания, откуда и сообщила о своем открытии.

Первый отряд космонавтов

Первый отряд космонавтов Spacegid.com

Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми существами сделали очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос.

Потому ученые и конструкторы космических систем во главе с Сергеем Королёвым приступили к решению проблемы пилотируемых космических полетов.

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5 января 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты», а 22 мая 1959 года появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам». Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес – до 75 килограммов, отличное здоровье.

Сам набор начался в августе 1959 года. Всего были просмотрены медицинские книжки трех с половиной тысяч человек. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям отбора для собеседования отобрали всего 347 человек.

11 января 1960 года было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора.

7 марта 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов, когда в Центр прибыли первые двенадцать человек из числа военных летчиков: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

А через год состоялся первый в мире полет человека в космос - Юрия Гагарина.

Напомним, днем ранее мы вспоминали исследование кометы Галлея и создание аспирина.