В какой жидкости прорастет лук: Эксперименты

Сможет ли лук вырасти на коле?

В этом видео блогеры из Live Today проверили, в какой жидкости лук прорастет лучше всего. Возможно это будет кола, фанта или спрайт, а может дистиллированная вода или вода с крана. Также использовалось молочко кокоса, орбизы, чай, кофе и много других жидкостей.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать самый черный цвет в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.