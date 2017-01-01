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В какой жидкости прорастет лук: Эксперименты

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Сможет ли лук вырасти на коле?

В этом видео блогеры из Live Today проверили, в какой жидкости лук прорастет лучше всего. Возможно это будет кола, фанта или спрайт, а может дистиллированная вода или вода с крана. Также использовалось молочко кокоса, орбизы, чай, кофе и много других жидкостей.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать самый черный цвет в мире.

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Теги: видео, эксперименты
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