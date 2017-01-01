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Видео дня: Айсултан и Голос страны

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В трендах - интервью и ТВ-шоу.

Айсултан - как в 22 года снимать клипы мировым звездам / вДудь

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Айсултан Сеитов - 22-летний казахстанский режиссер, который снимал клипы артистам из СНГ (Скриптонит, Иван Дорн, Нойз МС, Jah Khalib, T-Fest, Элджей, Елена Темникова, L'One, Мияги & Эндшпиль), а теперь работает со звездами американского рэпа.

Оксана Муха – "Де ти тепер" – выбор вслепую

Оксана Муха исполнила песню "Де ти тепер" Квитки Цисык на слепых прослушиваниях в 7 выпуске 9 сезона Голоса страны. 

Напомним, днем ранее в тренды попали скандал с Гончаренко и новый корейский хит.

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Теги: видео дня, тренды YouTube
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