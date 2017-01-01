Meizu показала смартфон Note 9 с камерой на 48 Мп

Смартфон будет стоить от 208 долларов.

Компания Meizu представила давно ожидаемый смартфон Meizu Note 9, воспринимавшийся многими как главный конкурент Redmi Note 7 Pro. Интересно, что на вчерашнем официальном изображении показывался совсем другой смартфон. А Meizu Note 9 оказался как раз таким, как в многочисленных утечках.

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Meizu Note 9 получил экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 2244 х 1080 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, занимающий 89,23% передней панели, сдвоенную основную камеру с датчиком Samsung GM1 разрешением 48 Мп и вспомогательным датчиком на 5 Мп, а также 20-мегапиксельную фронтальную камеру и дактилоскопический датчик на задней панели.

В основу легла однокристальная система Snapdragon 675, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 7.2. Аппарат имеет размеры 153,1 х 74,4 х 8,65 мм и весит 169,7 г. Сохранился разъём 3,5 мм для наушников, есть порт USB Type-C.

Meizu Note 9 доступен в белом, чёрном и синем корпусах по таким ценам: 208 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 237 долларов за 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и столько же за 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Продажи начнутся в Китае с 11 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выпуску смартфон с камерой на 48 Мп.

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