День в истории: 6 марта - Исследование кометы Галлея и создание аспирина

В этот день, 6 марта, произошли такие события.

Открытие трех самых южных островов из группы Марианских

Марианские острова rtworld.ru

Кругосветная экспедиция Магеллана - флотилия из пяти судов с командой в 265 человек во главе с Магелланом - вышла из порта Санлукар-де-Баррамеда (устье реки Гвадалквивир) 20 сентября 1519 года на поиски юго-западного пролива из Атлантического океана в «Южное море», открытое в 1513 году конкистадором Васко Нуньес де Бальбоа.

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Через два месяца корабли достигли берегов Бразилии и направились на юг вдоль Американского материка. В марте 1520 года они остановились на зимовку в бухте Сан-Хулиан. Здесь Магеллану с большим трудом удалось подавить мятеж части членов экспедиции, настаивавших на возвращении в Испанию.

В сентябре 1520 года экспедиция вышла в океан и взяла курс на юг. В конце октября 1520 года достигли пролива, которому впоследствии было присвоено имя его первооткрывателя — Магелланов пролив. Переход по проливу с незнакомым фарватером был очень тяжёлым.

6 марта 1521 года экспедиция Магеллана открыла в западной части Тихого океана три самых южных Филиппинских острова. С одного из этих островов навстречу португальцам устремились десятки лодок со смуглыми туземцами.

Доплыв, туземцы проворно взбирались на корабли и ловко уворовывали все, что попадалось под руку. Островитяне также похитили у путешественников лодку, за что Магеллан назвал эти острова «Ладронес» – «Воровские» или «Разбойничьи». Высадившись с отрядом на берег, Магеллан сжег несколько хижин и лодок. Погибло несколько туземцев.

Преследуя цель подчинения местного населения испанской короне, Магеллан вмешался в спор двух местных правителей и был убит вождём Лапу-Лапу в сражении 27 апреля 1521 года.

В 1688 году эти острова были колонизированы испанцами. В честь матери короля Испании Карла II, супруги короля Филиппа IV Марии Анны Австрийской, острова были переименованы в Марианские.

День рождения аспирина

Аспирин medaboutme.ru

Сегодня универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним из главных лекарств 20 века. Но что же было до того момента, как придумали аспирин?

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По традиции, наши предки снижали жар и снимали боль водной настойкой коры ивы или вербы. Ивовая кора была известна еще в древности, с помощью нее лечили различные инфекционные болезни и подагру, ее использовали для облегчения боли и снижения температуры.

В 1763 году священник Эдвард Стоун сделал в Королевском обществе Лондона доклад об излечении лихорадочного озноба настойкой коры ивы. А в 1838 году было показано, что активным компонентом коры ивы является салициловая кислота. Несколько позже итальянский химик Рафаэль Пириа выделил из ивовой коры салициловую кислоту, определил химический состав этого вещества и успешно синтезировал его. Оно получило название салициловой («спираевой») кислоты. Но практического лекарственного применения салициловая кислота тогда не получила. Лишь спустя 15 лет стала употребляться натриевая соль салициловой кислоты.

Чтобы получить другие виды салициловой кислоты, лечебные свойства которых могли бы быть еще более действенными, сотрудник компании «Bayer» Феликс Хоффман разработал технологию производства ацетилсалициловой кислоты.

Патент был выдан 6 марта 1899 года. Продукт получил коммерческое название «аспирин». Это название составлено из двух частей: “а“ от ацетил и “спир“ от Spiraea, латинского названия таволги – растения, из которого впервые была химически выделена салициловая кислота.

Исследование кометы Галлея

Станция Вега bezformata.com

Комета Галлея – первая известная периодическая комета и единственная хорошо видимая невооруженным глазом. Она наблюдалась 31 раз, причем первый раз – в 446 году до нашей эры.

Каждые 75-76 лет комета Галлея возвращается во внутреннюю Солнечную систему. И каждый раз ядра выбрасывают слой льда толщиной около 6 метров в открытый космос.

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Во время ее последнего прохождения – в 1986 году – к комете были запущены межпланетные станции «Вега» (СССР), «Джотто» (ЕКА), «Суйсэй» и «Сакигакэ» (Япония).

Российский аппарат «Вега-1» 6 марта 1986 года (а чуть позднее и «Вега-2»), пройдя на минимальном расстоянии - 8890 и 8030 км - от ядра кометы Галлея, впервые в мире произвели комплексные научные исследования этого небесного тела.

«Веги» сфотографировали и передали около 1500 снимков внутренних областей кометы и её ядра. Благодаря этому удалось определить размеры ядра, выброс пыли и ее состав, характеристики плазмы и другие данные. Изображения ядра кометы были получены впервые в истории изучения космоса.

Ядро кометы — не твердое единое тело, а совокупность отдельных тел. Эти тела — глыбы, камни, песчинки, пылинки — слабо связаны между собой, но все-таки образуют до поры до времени единое целое. Однако с каждым приближением к Солнцу периодическая комета становится все слабее. Кроме того, аппараты обнаружили наличие там сложных органических молекул.

Работа же самих аппаратов «Вега-1» и «Вега-2» была прекращена через несколько недель после встречи с кометой Галлея.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на степлер и полет Вояджера.