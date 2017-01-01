5G появится во всех флагманах, несмотря на бесполезность

Все компании хотят оседлать волну, хотя необходимости в этом нет.

Многие крупные мобильные вендоры делают преждевременный шаг вперед, оснащая смартфоны модемами 5G. Ожидается, что до конца года таких аппаратов среди флагманских моделей будет немало, однако воспользоваться возможностями сетей нового поколения смогут совсем немногие — инфраструктура находится в зачаточном состоянии, покрытие будет минимальным даже при всех усилиях сотовых операторов.

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Активнее других 5G продвигает компания Qualcomm, у которой уже есть решение для смартфонов, которые, в свою очередь, также анонсированы. Как правило, это «прокачанные» версии недавно представленных флагманов. Большинство покупателей будет отдавать предпочтение 4G-смартфонам, пишет CNET. Исключение составят те, кто не меняет мобильник раз в полгода-год, а пользуется им как минимум несколько лет.

Но и в этом случае надо понимать, что на развитие сетей 5G потребуется время. Правда, считается, что их распространение будет динамичнее того, что демонстрировали сети LTE. Но задержки будут наблюдаться в странах с развивающимся рынком связи, где слабо распространена связь 4G.

По прогнозам специалистов, заметное «вымирание» 4G начнется во второй половине будущего года. Тогда же, кстати, ожидается анонс 5G-смартфона Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что LG начала работы по созданию 6G-связи.

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