Для квантовых компьютеров придумали свой Закон Мура

Он пока ничем не отличается от Закона Мура для компьютеров.

Компания IBM предложила использовать меру "квантового объема", который должен удваиваться каждый год — и она будет эквивалентна закону Мура, который соблюдается в традиционных компьютерных вычислениях. Согласно закону Мура, число транзисторов на чипе, а значит и плотность вычислений, должно удваиваться примерно через каждые два года. До сих пор он работал, но на подходе новые —квантовые — компьютеры со своими правилами.

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Квантовые машины полагаются на квантовые биты, или кубиты, в манипулировании данными. Но простое добавление кубитов может не повысить производительность машины. Потому что их хрупкое квантовое состояние может быть нарушено даже малейшими колебаниями или изменениями температуры — это явление известно как "шум". В результате, в расчетах будут ошибки.

IBM предложила квантовый объем как подходящую естественную меру прогресса. Он все еще считает кубиты, но также включает частоту ошибок и качество связи между кубитами.

На совещании Американского физического общества на этой неделе IBM представит результаты, показывающие, что квантовый объем ее машин удвоился 4 в 2017 году до 8 в 2018 году. Компания говорит, что недавно представила машину Q System One с объемом 16.

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На текущий момент эта метрика развивается подобно закону Мура для традиционных вычислений. Согласно этому закону, число транзисторов на кремниевом микрочипе удваивается примерно каждые два года, однако есть признаки, что этот темп замедляется.

Напомним, ранее сообщалось, что квантовый компьютер впервые превзошел обычный.

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