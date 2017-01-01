Apple обвинила Qualcomm в краже своих технологий

В разработках компании нашли код Apple.

Противостояние Apple и Qualcomm имеет все шансы затмить конфликт между Apple и Samsung, которые годами выясняли, кто у кого украл дизайн смартфонов, а также решали вопрос о присвоении или нечестном использовании технологий. И вот некоторое время назад Apple обвинила Qualcomm в завышенных ценах на компоненты, а последняя ответила исками о нарушении патентов.

Читай также: Apple обвинили в нарушении патентов на двойные камеры

В очередном витке конфликта юристы Apple утверждают, что одна из запатентованных технологий Qualcomm, которая фигурирует в деле, на самом деле принадлежит производителю iPhone. Якобы идея была озвучена ранее в переписке между инженером Apple и представителем Qualcomm. Технология касается способов интеграции и управления важными компонентами системы без необходимости внедрять дополнительные элементы (проще говоря, "костыли").

В итоге Qualcomm, по мнению Apple, применила идею для разработки технологии и запатентовала ее, требуя с партнера деньги за ее использование. В Qualcomm утверждают, что технология принадлежит компании полностью — от идеи до реализации.

Напомним, ранее Apple потеряла звание самой дорогой компании.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.