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Apple обвинила Qualcomm в краже своих технологий

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В разработках компании нашли код Apple.
Qualcomm обвиняют в нарушении патента
Qualcomm обвиняют в нарушении патента
qualcomm.com

Противостояние Apple и Qualcomm имеет все шансы затмить конфликт между Apple и Samsung, которые годами выясняли, кто у кого украл дизайн смартфонов, а также решали вопрос о присвоении или нечестном использовании технологий. И вот некоторое время назад Apple обвинила Qualcomm в завышенных ценах на компоненты, а последняя ответила исками о нарушении патентов.

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В очередном витке конфликта юристы Apple утверждают, что одна из запатентованных технологий Qualcomm, которая фигурирует в деле, на самом деле принадлежит производителю iPhone. Якобы идея была озвучена ранее в переписке между инженером Apple и представителем Qualcomm. Технология касается способов интеграции и управления важными компонентами системы без необходимости внедрять дополнительные элементы (проще говоря, "костыли").

В итоге Qualcomm, по мнению Apple, применила идею для разработки технологии и запатентовала ее, требуя с партнера деньги за ее использование. В Qualcomm утверждают, что технология принадлежит компании полностью — от идеи до реализации.

Напомним, ранее Apple потеряла звание самой дорогой компании.

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Теги: Apple, Qualcomm
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