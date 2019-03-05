Видео дня: Скандал с Гончаренко и новый корейский хит

В трендах - ТВ-шоу и клим.

TXT (투모로우바이투게더) '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)' Official MV

Клип корейской группы попал в тренды YouTube Украина.

Хамло, закрой уже рот там! Ты надоел!

Перепалка между Червоненко и Гончаренко в эфире 112 набрала более 100 тысяч просмотров за один день.

Напомним, днем ранее в тренды попали Лиги смеха в Одессе и Итоги пятилетки крымнашизма.

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