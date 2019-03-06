День в истории: 5 марта - Патент на степлер и полет Вояджера

В этот день, 5 марта, произошли такие события.

Патент на степлер

Степлер начала XX века wikipedia.org

Первый известный сшиватель был ручной работы. Изготовлен в XVIII столетии во Франции для короля Людовика XV. Каждая скоба была помечена знаком отличия королевского двора.

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Растущее использование бумаги в XIX столетии создало запрос на эффективное устройство для соединения листов бумаги.

5 марта 1866 года Джордж Макгилл получил патент на приспособление для скрепления латунных листов, которое было предтечей современной скобы для сшивателя. В 1867 году он получил патент на пресс, позволяющий скреплять вышеупомянутыми приспособлениями листы бумаги.

Договор о нераспространении ядерного оружия

Подписание договора rambler.ru

Договор о нераспространении ядерного оружия — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Цель Договора — ограничение круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечение международного контроля за выполнением государствами взятых обязательств, ограничение возможности возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия и создание широких возможностей для мирного использования атомной энергии.



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Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан Комитетом по разоружению ООН, одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне.

Договор устанавливал, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). Он обязал ядерные державы не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении.

Неядерные государства обязаны не принимать ядерного оружия, а также контроля над ним, не производить и не приобретать его и не добиваться в этих целях чьей-либо помощи.

Данный Договор вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР, США, Великобритания), а также 40 другими странами. 11 мая 1995 года более 170 стран-участниц (а это почти все независимые государства мира) договорились продлить действие Договора на неопределённый срок без каких-либо дополнительных условий. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан.

Вояджер-1 достиг Юпитера

Вояджер-1 wikipedia.org

Вояджер-1 — автоматическая межпланетная станция, исследующая Солнечную систему с 5 сентября 1977 года. Основная миссия космической программы заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Вояджер-1 стал первым космическим аппаратом, который сделал детальные снимки спутников этих планет. По завершении основной миссии он приступил к выполнению дополнительной миссии по исследованию отдалённых регионов Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы.

5 марта 1979 года Вояджер-1 достиг планеты Юпитер.

Вояджер-1 является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических аппаратов, а также наиболее удаленным от Земли объектом из созданных человеком. Текущее удаление Вояджера-1 от Земли и от Солнца, скорость его движения и статус научной аппаратуры отображаются в режиме реального времени на сайте NASA.

На борту аппарата закреплен футляр с золотой пластинкой, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали появление микрофона и открытие станции Вырлица.