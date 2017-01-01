Угадайте, какое лицо настоящее, а какое создала нейросеть
Современные нейросети способны не только с высокой точностью распознавать лица, но и создавать образы, отсутствующие в реальном мире.
Этот тест предоставляет возможность посоревноваться с нейросетями и попробовать отличить лица реальных людей от лиц, созданных нейросетью. Будьте внимательны, все не так просто!
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