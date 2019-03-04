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Видео дня: Фестиваль Лиги смеха в Одессе и Итоги пятилетки крымнашизма

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В тренде - ТВ-шоу и аналитика.

Итоги первой пятилетки безумного крымнашизма

Россия и Украина пять лет назад стали враждебными государствами. А русские и украинцы - чужими друг другу людьми. Чужими народами. 

Пятый фестиваль в Одессе - Новая Лига Смеха 

Пятый фестиваль Лиги Смеха прошел в Одессе, в котором выступили 11 команд.

Напомним, ранее в тренды попали Богиня шопинга и ритуал Аяуаска.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    04.03.2019, 12:15
Оценка:  0
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 у свій перший місяць з цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося.

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