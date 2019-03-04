Видео дня: Фестиваль Лиги смеха в Одессе и Итоги пятилетки крымнашизма
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Итоги первой пятилетки безумного крымнашизма
Россия и Украина пять лет назад стали враждебными государствами. А русские и украинцы - чужими друг другу людьми. Чужими народами.
Пятый фестиваль в Одессе - Новая Лига Смеха
Пятый фестиваль Лиги Смеха прошел в Одессе, в котором выступили 11 команд.
Напомним, ранее в тренды попали Богиня шопинга и ритуал Аяуаска.
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