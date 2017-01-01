Цитрус открыл первый Apple Shop в Киеве

В Киеве 1 марта Цитрус открыл первый Apple Shop. Теперь каждый желающий не только сможет приобрести продукцию всемирного бренда, но и перед покупкой протестировать ее.

Первый столичный Apple Shop распахнул свои двери в самом сердце Киева – в магазине Цитрус на центральной улице Крещатик, 29.

Как говорит директор Киевского филиала Цитрус Сергей Лазурко, его отличие от обычных магазинов с продукцией Apple в том, что потребитель перед покупкой получает дополнительные возможности.

Именно здесь потребитель сможет получить полное описание продукции, ознакомиться с гаджетами и протестировать их. Благодаря широкому ассортименту оригинальной продукции, покупатель сможет приобрести любые аксессуары, которые ему будут необходимы.

“Покупателям здесь будет оказано также и гарантийное обслуживание, как это происходит в других магазинах, являющихся партнерами Apple“, - сказал он.

Все это стало возможным, так как Цитрус - лидер продаж техники Apple в Украине, является авторизированным реселлером компании.

На открытии бонусом для первых покупателей стали специальные цены на iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook, ведь Apple Shop — это не только полный доступ ко всему модельному ряду официальной техники Apple в Украине, продуманный дизайн и философия бренда в каждой детали, но и специальные цены на самые желанные модели по случаю открытия, которые будут действовать включительно по 5 марта. Кроме того, здесь действует рассрочка до 4 платежей, и программа “ЦеОбмін“, в рамках которой можно принести свое старое устройство и получить скидку.

Как отметили посетители Иван и Маргарита Зинченко, они очень рады, что в Киеве появился Apple shop:

“Мы давно пользуемся техникой Apple – у нас айфоны, айпады, Apple Watch. Она нас ни разу не подводила, у нее очень хорошие характеристики и мы рады, что подобный магазин появился в Киеве“, - говорит Иван Зинченко.

Напомним, это второй в Украине Apple shop. Первый был открыт в Одессе в конце июля 2018 года и уже успел завоевать сердца пользователей бренда. Ну а тем, кто по какой-то причине не смог побывать на открытии в центре столицы и, соответственно, приобрести гаджеты по специальным ценам, не стоит расстраиваться. Ведь 7 марта Apple Shop откроет свои двери в магазине Цитрус в ТРЦ “Лавина“ накануне Международного женского дня. Именно там мужчины смогут приобрести для своих любимых оригинальную продукцию Apple, при этом не опасаясь подделок.