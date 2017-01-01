Флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео

Также появились фото телефона.

Ресурс Pricebaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), совладелец ресурса Slashleaks, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

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OnePlus 7 на первый взгляд похож на предшественника. Но есть и заметные отличия. Во-первых, тыльная камера получила дополнительный сенсор и стала тройной. Во-вторых, дисплей теперь занимает 95% передней панели и не имеет никаких вырезов. Это было достигнуто благодаря перемещению фронтальной камеры в выдвижной модуль.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Размеры составляют 162,6 х 76 х 8,8 мм, с учётом выступом камеры — 9,7 мм. На нижней грани находится порт USB Type-C и решётка динамика. Верхняя кромка даёт доступ к модулю фронтальной камеры и микрофону. Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а ёмкость аккумулятора — 4150 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, но поддержки сотовых сетей пятого поколения данная модель не получит. Первым 5G-смартфоном OnePlus станет другая модель. Глава компании также уже подтвердил, что смартфон не получит беспроводной зарядки.

Официальный дебют OnePlus 7 ожидается в мае-июне 2019 года, цена — 494-565 долларов.

Напомним, ранее Xiaomi показала Mi Mix 3 с выдвижной камерой.