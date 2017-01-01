Новый корабль Илона Маска успешно пристыковался к МКС

Dragon V2 должен доставлять экипаж на МКС.

Запущенный новейший частично многоразовый космический корабль SpaceX Dragon V2 (Crew Dragon, Dragon 2), предназначенный для доставки людей в космос, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).

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Dragon V2 подошёл к МКС на расстояние около 3 км, после чего получил разрешение приблизится к точке 0, которая находится в 400 м ниже станции. После необходимых проверок кораблю было позволено подойти к точке 1, находящейся в 150 м впереди станции, по курсу её движения. По достижению кораблём этой точки со станции ему была послана команда на отход, продемонстрировав возможности контроля корабля экипажем станции в случае его непредвиденного поведения при сближении.

Dragon V2 отошёл на расстояние в 180 м от станции, после чего получил команду оставаться в этой точке. После этого было получено разрешение на подход к точке 2, находящейся в 20 м перед стыковочным портом IDA-2 на модуле Гармония американского сегмента МКС. После финальных проверок кораблю была дана команда на стыковку, которая произошла в 13:51 по московскому времени. В этот момент МКС находилась над Новой Зеландией. Сначала произошёл так называемый "мягкий" захват корабля с помощью активной части стыковочного механизма, после чего корабль был притянут к стыковочному порту станции и зафиксирован 12 крепёжными крюками.

В целях безопасности часть американского сегмента была закрыта: если бы что-то пошло не так, то подобное решение помогло бы спастись экипажу. Однако всё прошло гладко.

Так как это был первый запуск Dragon V2, то в целях безопасности на нём отсутствует экипаж. Зато на корабле находится манекен Рипли, названный так в честь главной героини культовой серии фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Также на борту имеется 204 кг полезной нагрузки для МКС. Однако перед началом разгрузки был проведён ряд дополнительных проверок.

Во время разгрузки экипаж использовал специальные защитные маски и брал образцы воздуха, что также было необходимо в целях безопасности.

Напомним, ранее Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.

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