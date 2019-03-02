День в истории: 2 марта - Праздник спичек и первый компакт-диск

В этот день, 2 марта, произошли такие события.

Международный день спички

Спички toprope.com.ua

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Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Спичка – палочка из горючего материала (чаще всего дерева), имеющая на конце зажигательную головку, служащая для получения открытого огня. И, чиркая спичкой о коробок, мы даже не задумываемся об истории этого весьма практичного и удивительного изобретения.

Первый полет Конкорда

Конкорд wikipedia.org

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Конкорд был создан в результате слияния в 1962 году двух национальных программ разработки сверхзвукового пассажирского авиатранспорта, основными разработчиками самолёта стали компании Sud Aviation с французской стороны и BAC с английской, двигательные установки самолёта совместной разработки британской Rolls-Royce и французской SNECMA. Всего было изготовлено 20 самолетов, из которых 9 были проданы авиакомпаниям British Airways и Air France, а еще 5 переданы этим же авиакомпаниям по символическим ценам 1 фунт стерлингов и 1 франк соответственно. Первый полет прототипа состоялся 2 марта 1969 года, ввод в коммерческую эксплуатацию произошел в 1976 году.

В 2003 году полеты прекратила Air France, а затем и British Airways в связи с повышением цены на топливо.

Первый компакт-диск

Компакт-диск disc-info.ru

Стремительное развитие в конце 1970-х годов компьютерных технологий привело к появлению возможности хранения и считывания любой информации в цифровом виде с соответствующих носителей.

Одним из них и явился компакт-диск, продемонстрированный 2 марта 1983 года в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram. Для того времени новинка явилась настоящей сенсацией.

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Диаметр демонстрируемого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем в качестве демонстрации была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени.

Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. На CD-R ее можно было записывать однократно, а на CD-RW - записывать и многократно перезаписывать с помощью соответствующих приводов.

Информация на компакт-диске записывается в виде спиральной дорожки из углублений, выдавленных на поликарбонатной подложке. Считывание и запись данных осуществляется с помощью лазерного луча.

Алгоритмы сжатия информации помогли существенно уменьшить размер цифровых аудиофайлов без особых потерь для человеческого слухового восприятия. Наибольшее распространение получил формат МР3.

Развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что Audio-CD оказались под угрозой забвения, как это произошло с пластинками и кассетами.

Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв на атолле Бикини и открытие парка в Йеллоустоуне.