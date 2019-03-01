YouTube отключит комментарии из-за педофилов

У каналов с несовершеннолетними отключат комментарии.

Команда YouTube объявила в своём официальном блоге, что комментарии к видеороликам с участием несовершеннолетних отключены. За прошлую неделю комментарии отключили у десятков миллионов роликов, которые могут стать объектом внимания педофилов.

Читай также: В Youtube появилось горизонтальное пролистывание видео

На такой шаг администрация была вынуждена пойти из-за изобилия комментариев от педофилов и других «сексуальных хищников». Чтобы обезопасить детей, пока решили просто выключить комментарии к роликам с несовершеннолетними вообще.

Комментарии оставят у нескольких избранных каналов, на авторов которых возложили ответственность за модерирование. Сама команда YouTube пока запускает более эффективный классификатор комментариев, который сможет определять и удалять опасные для детей комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube отключит все аннотации к видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.