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YouTube отключит комментарии из-за педофилов

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У каналов с несовершеннолетними отключат комментарии.
YouTube отключит комментарии из-за педофилов

Команда YouTube объявила в своём официальном блоге, что комментарии к видеороликам с участием несовершеннолетних отключены. За прошлую неделю комментарии отключили у десятков миллионов роликов, которые могут стать объектом внимания педофилов.

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На такой шаг администрация была вынуждена пойти из-за изобилия комментариев от педофилов и других «сексуальных хищников». Чтобы обезопасить детей, пока решили просто выключить комментарии к роликам с несовершеннолетними вообще.

Комментарии оставят у нескольких избранных каналов, на авторов которых возложили ответственность за модерирование. Сама команда YouTube пока запускает более эффективный классификатор комментариев, который сможет определять и удалять опасные для детей комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube отключит все аннотации к видео.

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Теги: YouTube, комментарии, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ВладиславII    01.03.2019, 18:19
Оценка:  0
ВладиславII
Педофилов, похоже, следует принудительно лечить трудотерапией, чтобы им от нечего делать дурь в голову не лезла.
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