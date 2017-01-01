Внутри самых глубоководных существ нашли пластик

Ни одна морская экосистема не избежала загрязнения.

Группа британских исследователей отправила специальные аппараты в шесть наиболее глубоких океанических областей, в том числе и в Бездну Челленджера в Марианской впадине, самую глубокую точку планеты. Каждый из аппаратов оснащался оборудованием для мониторинга и сбора различных небольших морских животных из отряда амфиподов для дальнейшего изучения на поверхности.

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Всего было собрано 90 животных, которых исследователи изучили на наличие пластиковых частиц. Как сообщается, пластик был найден в кишках 72 процентов исследованных существ. Причем отмечается, что у более глубоководных животных пластик содержался в бо́льших количествах: так, если, исследуя существ из Новогебридского желоба, пластик обнаруживали в 50 процентах случаев, то у животных, найденных в Бездне Челленджера, пластик нашли в 100% случаев.

Найденные микрочастицы пластика по большей части были полусинтетическими целлюлозными волокнами, использующимися в одежде. Кроме того, исследователи обнаружили нейлон, полиэтилен, полиамид и неидентифицированные поливинилы.

Как отмечают исследователи, результаты работы позволяют предположить, что ни одна морская экосистема не избежала антропогенного загрязнения. Как именно пластик влияет на глубоководных существ, исследованных в работе, неясно; впрочем, потребленный пластик может негативно сказываться на мобильности и делать их более уязвимыми для хищников. (Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Royal Society Open Science.)

Напомним, ранее сообщалось, что у всех видов черепах в желудке нашли микропластик.

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