Прибор для взлома телефонов продают всего за $100

iPhone может теперь взломать любой желающий.

Современные устройства такого типа можно купить по цене от 5000 до 15 000 долларов в зависимости от модели, но более старые модели можно найти на eBay всего за 100 долларов.

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Сообщается, что они распродаются полицией, и в некоторых случаях все еще содержат данные, извлеченные из смартфонов, участвующих в уголовных расследованиях. В результате образовались утечки.

Один из экспертов в области безопасности провел исследование и обнаружил, что несколько купленных им подержанных комплектов содержали информацию о том, какие устройства были с его помощью взломаны, когда и какие данные были получены. В том числе — мобильные идентификаторы, такие как код IMEI, а также списки контактов или текстовые сообщения.

Хотя данные устройства не работают с последними версиями iOS, согласно исследованию, с помощью вышеуказанного устройства был получен доступ к заблокированному iPhone X под управлением iOS 11. Apple и Google ведут нескончаемую борьбу с такими устройствами, работающими с уязвимостями нулевого дня, неизвестными производителям. Cellebrite — фирма-производитель данных устройств — запрещает перепродажу ненужных гаджетов, требуя возвращать их назад в компанию.

Напомним, ранее сообщалось, что найден способ взломать неподключенный к сети компьютер.

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