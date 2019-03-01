День в истории: 1 марта - Взрыв на атолле Бикини и открытие парка в Йеллоустоуне

В этот день, 1 марта, произошли такие события.

Всемирный день комплимента

Комплименты pbs72.ru

Мало информации можно найти в Интернете, о таком интересном празднике, как Всемирный день комплимента (World Compliment Day). Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.

Главное, что известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим. Поэтому совершенно очевидно, что рано или поздно этот праздник станет популярным и приобретёт мировую популярность, как уже не один раз происходило с праздниками, стихийно зарождавшимися в социальных сетях, блогах, форумах или просто на чьих-то сайтах.

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Такие надежды не напрасны, ведь сам по себе комплимент – «приятная штука». Слово это французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту. Кто-то утверждает, что в нём часто присутствует лесть и отсутствует искренность. Эти люди указывают и на то, что специально отведённый для комплимента день только лишь усиливает эту не очень лицеприятную сторону явления. По-своему они в чём-то правы.

Однако повседневная суета и заботы часто приводят нас к тому, что мы просто не замечаем или забываем сказать человеку рядом добрые, тёплые слова. Праздник не обязывает никого делать то, что ему неприятно и говорить то, что он не считает нужным, тем более, льстить и лгать. Зато как приятно будет за всеми заботами вспомнить, услышав внезапно о празднике, что ты забыл, а теперь можешь сказать приятные слова тому, кто этого заслуживает.

Сила слова велика: «Словом можно убить и словом можно исцелить». Это праздник ни к чему не обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни к накрытию праздничного стола. Просто он лишний раз напоминает нам о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца! Да и устроена душа человека так, что лесть от искренних слов мы чаще всего умеем отличать.

Еще важно помнить, что комплименты нужно уметь правильно делать и уметь правильно принимать. И, конечно же, говорить комплименты нужно тогда, когда того требует душа. Пусть это происходит не только 1 марта – в День комплиментов!

В Йеллоустоуне открылся первый Национальный парк США

Парк в Йеллоустоуне newsfrol.ru

Йеллоустоунский национальный парк или просто Йеллоустон — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк. Он был основан 1 марта 1872 года Конгрессом США. Находится парк на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Сегодня Йеллоустоунский парк занимает почти 900 тысяч гектаров.

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С 1886 года охрана парка была поручена армии США. Солдаты охраняли парк от браконьеров, тушили пожары, сопровождали научные экспедиции. Они же были и первыми гидами для туристов. Но со временем стало понятно, что нужна специальная служба. В 1916 году была создана Национальная Парковая Служба, которая и сегодня содержит парк в порядке и охраняет его.

Главные достопримечательности парка – гейзеры и Мамонтовы горячие источники. На территории парка находится более тысячи горячих ключей. Некоторые из них выбрасывают за один раз около 5 000 тонн воды на высоту до 100 метров. А промежуток между извержениями у различных гейзеров может длится от пары минут до нескольких лет.

На территории парка есть самый высокий в мире действующий гейзер – «Пароход». Он выбрасывает столб горячей воды на высоту 122 метра. Еще один известный гейзер – «Старый служака». Этот гейзер получил свое название за то, что период его извержения составляет ровно час. Гейзер «Экселсиор» называют чудом Йеллоустоунского парка. «Экселсиор» образуется в центре живописного озера со скалистыми берегами.

Большую часть парка занимают хвойные леса, в которых нашли убежище многие животные, близкие к вымиранию в других районах. Здесь можно встретить черных медведей и гризли, бизонов, лосей и оленей, а также множество более мелких зверей и огромное количество птиц.

В парке проложены 1770 километров маркированных троп. Альпинизм и скалолазание не развиты в связи с тем, что горы в Йеллоустоунском парке состоят в основном из очень хрупких вулканических пород. Охота полностью запрещена, а домашних животных можно выводить на прогулку только на поводке и только вблизи дорог, в кемпингах или вблизи информационных центров. Лов рыбы разрешен после получения соответствующей лицензии.

США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини

Взрыв на атолле Бикини disgustingmen.com

1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане (сегодня атолл Бикини - часть Республики Маршалловы Острова). Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких японских рыболовных шхун – большинство из них умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет. Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире.

С протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле выступил знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел. За его выступлением последовали заявления нобелевских лауреатов – Альберта Эйнштейна, Фредерика Жолио-Кюри и других выдающихся ученых. В результате было образовано Пагуошское движение ученых Запада и Востока.

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Пагуошское движение – это международная неправительственная научная организация. Ее цель – собрать воедино представителей разных стран мира – авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей. Участники движения заинтересованы в снижении опасности возникновения вооруженных конфликтов и ведут поиск путей совместного решения глобальных проблем.

Это движение получило название от канадского местечка Пагуош, где с 7 по 10 июля 1957 года при поддержке американского промышленника Сайруса Итона прошла первая встреча ученых, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности, угроза ядерной войны. В 1995 году Пагуошскому движению присуждена Нобелевская премия мира.

А дата 1 марта на Маршалловых Островах в настоящее время является общенациональным Днем поминовения и памяти жертв ядерных испытаний. Маршалловы Острова были основой для проведения ядерных испытаний Соединенными Штатами более десятилетия. Всего в период с 1946 по 1958 год американцы провели здесь 67 ядерных испытаний.

Напомним, днем ранее мы вспоминали високосный день и первую ЭВМ.