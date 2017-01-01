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Xiaomi не будет спешить с выпуском складного смартфона

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Рынок пока не созрел для подобных устройств, считает директор компании.
Складной смартфон Xiaomi
Складной смартфон Xiaomi
Скриншот видео

На выставке Mobile World Congress 2019 компания Xiaomi так и не показала прототип сгибающегося смартфона, который был продемонстрирован в видеоролике.

Складной смартфон Xiaomi
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Международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung), пообщавшись с Venture Beat, заявил, что компания Xiaomi тестирует различные прототипы сгибающихся смартфонов, но считает, что ей лучше дождаться, когда рынок будет более зрелым для подобных устройств.

Компания Xiaomi, которая всегда славилась продажей смартфонов с минимальной маржой, справедливо считает, что устройство стоимостью значительно более 1000 долларов может не соответствовать ее стратегии. Он добавил, что Xiaomi показала то самое видео, чтобы подтвердить, что она работает над таким устройством, а также так как считает, что добилась ощутимого прогресса.

Различные СМИ, которые брали интервью Донована Сунга, сделали более громкое предположение. Якобы текущая позиция Xiaomi по отношению к смартфонам со складными экранами заключается в следующем: вместо того, чтобы спешить с запуском продуктов, которые не полностью готовы, лучше просто не выпускать их.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показала свой складной смартфон.

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