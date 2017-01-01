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Назван лучший смартфон 2018 года

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Смартфон Huawei признается лучшим в очередной раз.
Huawei Mate 20 Pro признан лучшим
Huawei Mate 20 Pro признан лучшим
The Verge

В рамках международной выставка Mobile World Congress (MWC) 2019 выбрало лучший смартфон 2018 года. Об этом сказано на сайте мероприятия.

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Эксперты назвали лучшим продуктом в категории «смартфоны» Huawei Mate 20 Pro, который обошел iPhone Xs Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9.

В 2018-м году жюри назвало лучшим смартфоном 2017 года iPhone X от Apple.

19-я международная выставка проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне.

25 февраля Huawei представила смартфон Mate X с гибким экраном. В сложенном виде смартфон обладает передним и задним экранами с диагональю 6,6 и 6,4 дюйма соответственно. Будучи развернутым, пользователю становится доступен практически квадратный восьмидюймовый экран.

Ранее в феврале Business Insider определило Huawei Mate 20 Pro на 11-ю строчку рейтинга лучших в мире смартфонов. Эксперты посчитали его «красивым девайсом, имеющим преимущества в нескольких областях».

Смартфон Mate 20 Pro был представлен в октябре 2018 года. Главной особенностью телефона стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение 40 мегапикселей. Также Mate 20 Pro получил сканер отпечатка пальца, встроенный в экран.

Напомним, ранее издание Business Insider опубликовало свой список лучших телефонов.

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Теги: Huawei, ТОП, итоги 2018 года, смартфон
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