SpaceX готовится запустить в космос манекен

У манекена Starman теперь появится друг.

Когда компания SpaceX впервые запустит в космос свой новый космический корабль Crew Dragon для совершения беспилотного пробного полета в субботу, 2 марта, на борту капсулы будет находиться один "пассажир" - антропоморфная кукла, одетая в черно-белый блестящий фирменный космический костюм.

Такой же костюм обтягивает искусственное тело манекена Starman – "водителя" родстера Tesla, который компания SpaceX запустила на орбиту вокруг Солнца в прошлом году при помощи новой ракеты Falcon Heavy.

Космический корабль Crew Dragon создается на базе роботизированной капсулы Dragon, которая совершает рейсы по доставке грузов к международной космической станции для НАСА, начиная с 2012 г. Однако пилотируемый вариант капсулы отличается наличием семи сидений, системы жизнеобеспечения, системы аварийного спасения, сенсорных дисплеев, иллюминаторов и других деталей конструкции, необходимых для пассажиров.

Кроме того, между этими двумя моделями космического корабля есть и другие важные отличия. Например, автоматизированный корабль Dragon оснащен классическими развертываемыми солнечными панелями, и его стыковка с МКС происходит путем захвата при помощи специальной роботизированной руки-манипулятора космической станции. Солнечные панели капсулы Crew Dragon встроены в багажный отсек, поэтому она будет пристыковываться к орбитальной лаборатории напрямую.

Предстоящий беспилотный полет под названием Demo-1 позволит испытать многие системы корабля на протяжении миссии продолжительностью шесть суток. Если все пойдет согласно плану, капсула Crew Dragon покинет МКС 8 марта и совершит при помощи парашюта приводнение в Атлантическом океане.

Напомним, ранее Илон Маск опубликовал последнее фото Стармена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.