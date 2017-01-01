Samsung показал доступный смартфон с дисплеем Infinity-V

Смартфон будет доступен в середине марта.

Компания Samsung представила сегодня в Индии смартфон Galaxy A10, самый доступный из новой серии Galaxy A. Смартфон получил дисплей Infinity-V с небольшим вырезом под фронтальную камеру.

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Он оснащается 6,2-дюймовым экраном с разрешением HD+, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Сканера отпечатков пальцев у него нет.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7884, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Galaxy A10 samsung.com

Samsung Galaxy A10 предлагается в синем, чёрном и красном цветовых вариантах. Продажи начнутся в середине марта по цене 119 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует дешевые складные смартфоны.

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