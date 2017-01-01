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Илон Маск должен объясниться перед судом

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Глава Tesla должен объяснить свою критику в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Илон Маск должен 11 марта объяснить в суде свою позицию
Илон Маск должен 11 марта объяснить в суде свою позицию
EPA/UPG

Окружной судья Соединённых Штатов в Южном округе Нью-Йорка Элисон Натан (Alison Nathan) во вторник предписала исполнительному директору Tesla Илону Маску объяснить к 11 марта, почему он не должен быть обвинен в нарушении соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу об обвинении его в мошенничестве.

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Распоряжение окружного судьи США вышло спустя несколько часов после того, как миллиардер раскритиковал надзор SEC, назвав его "пришедшим в негодность" после того, как регулятор в понедельник вечером обвинил его в нарушении мирового соглашения.

В направленном в суд иске SEC указала, что Маск вновь без согласования с компанией опубликовал в Твиттере неточные сведения о прогнозируемом выпуске автомобилей Tesla в текущем году. Эти вводящие в заблуждения сведения были распространены среди аудитории, насчитывающей более 24 млн человек.

Аналитики считают, что возобновление публичной битвы между Маском и ведущим регулятором по ценным бумагам США станет серьёзным ударом по акциям Tesla, которая и так потеряла около четверти своей стоимости с момента своего пика в августе прошлого года.

"Ещё один боксёрский поединок с SEC — это последнее, что хотели бы видеть инвесторы", - пишет Даниэль Айвз (Daniel Ives), аналитик Wedbush Securities.

Напомним, ранее сообщалось, что на Илона Маска подают в суд за мошенничество.

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Теги: Илон Маск, суд
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