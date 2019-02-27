У израильского лунного модуля произошел сбой

Бортовой компьютер неожиданно перезагрузился.

Первый в мире частный лунный посадочный аппарат испытал технический сбой на пути к Луне.

Вчера, во вторник 25 февраля, посадочный аппарат Beresheet, построенный израильским стартапом SpaceIL, не выполнил запланированный маневр в ходе своего восьминедельного путешествия к лунной поверхности. Этот маневр изначально предполагалось произвести в 12:00 местного времени Израиля; на то время аппарат Beresheet оставался недоступным для связи с Землей.

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"В ходе подготовки к проведению маневра неожиданно перезагрузился бортовой компьютер космического аппарата, в результате чего была запущена автоматическая отмена маневра", - сказали представители компании SpaceIL в сделанном заявлении. – Команды инженеров компаний SpaceIL и IAI изучают собранные данные и анализируют ситуацию. В настоящее время все системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, кроме известной проблемы с системой навигации по звездам». Система навигации по звездам используется для ориентации корабля в космическом пространстве относительно выбранных звезд.

Посадочный аппарат Beresheet был запущен к Луне на борту ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX в минувший четверг, 21 февраля. Этот космический аппарат является первым разработанным частной фирмой роботом, запускаемым к Луне, и он должен совершить посадку в области, называемой Морем Спокойствия, 11 апреля. Аппарат Beresheet движется к Луне по длинному маршруту, производя включение двигателей после каждого очередного витка вокруг Земли, чтобы постепенно увеличить радиус своей орбиты до достижения Луны.

Напомним, ранее сообщалось, что Google отменила конкурс по полету на Луну.

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