Орехи не поколешь: Xiaomi Redmi Note 7 испытали на прочность

Блогер проверил смартфон на прочность и изгиб.

Блогер JerryRigEverything добрался до одного из самых упоминаемых смартфонов начала 2019 года — Xiaomi Redmi Note 7.

Как мы помним, производитель активно рекламировал его, как очень крепкий, так что как минимум тест на прочность было увидеть весьма интересно.

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Им точно можно колоть орехи? Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 провалил тест на прочность блогера JerryRigEverything

И именно этот тест аппарат провалил. На видео хорошо видно, что гнётся смартфон «нехотя», но всё же гнётся, а затем и вовсе ломается. Причём как металлическая рамка, так и непосредственно дисплей.

Таким образом, в плане ударопрочности Redmi Note 7, возможно, и получше конкурентов, но вот прочности на изгиб ему явно не хватает, ведь этот тест современные смартфоны проваливают достаточно редко. Впрочем, запас прочности у аппарата всё же есть, так что сильно переживать не стоит.

Что касается остальных тестов, тут всё как обычно. Разве что можно отметить, что резинка на лотке для карт SIM, которая должна препятствовать паданию внутрь влаги, слетела сразу после извлечения лотка, что очень странно.

Напомним, ранее директор Xiaomi показал прочность Redmi Note 7 при помощи ножа.

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