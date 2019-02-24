Видео дня: Гордон у Савченко и Аделина Шевченко – "Заманили"

В тренды попали развлекательное видео и интервью.

Аделина Шевченко – “Заманили“ – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон

Аделина Шевченко исполнила песню “Заманили“ Jamala на слепых прослушиваниях в 6 выпуске 9 сезона Голоса страны. Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 6 выпуск от 24.02.2019 – выбор вслепую.

Гордон взял интервью у Савченко за решеткой

Блиц-интервью Дмитрия Гордона с Надеждой Савченко в зале Верховного Суда Украины.

Напомним, днем ранее в тренды попали Пародия на Big Baby Tape и Аферисты в сетях.

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