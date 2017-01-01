День в истории: Овечка Долли и один из старейших университетов

В этот день, 27 февраля, произошли такие события.

Международный день полярного медведя

Белый медведь .rambler.ru

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в более привычном русском варианте, День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. И к этой дате традиционно природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.

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Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды.

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что полярный медведь (Ursus maritimus) вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов.

Основание одного из старейших университетов

Сент-Эндрюсский университет Smapse.ru

Город Сент-Эндрюс назван в честь покровителя Шотландии святого Андрея. В 1410 году в городе Сент-Эндрюсе была основана обычная школа. Основали ее несколько выпускников Сорбонны. 27 февраля 1411 года Епископ Генри Вордло издал указ об основании на базе этой школы первого шотландского университета.

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Университет по примеру парижской альма-матер имел четыре факультета. Это факультет теологии, права, искусств и медицины. К искусствам в те времена относились точные науки.

Антипапа Бенедикт ХIII в сентябре 1413 года подтвердил указ Вордло. Гонцы с буллой от антипапы прибыли 4 февраля 1414 года. В этот же день состоялась торжественная церемония открытия университета.

Это старейшее после Оксфордского и Кембриджского университетов учебное заведение Великобритании.

В настоящее время в университете так же четыре факультета – теологии, искусства и гуманитарных наук, медицины и факультет точных наук. Факультеты, в свою очередь, делятся на школы. Факультет науки включает в себя как естественные (биология, математика, физика и.т.д.), так и социальные (экономика) науки, у каждой из которых есть своя школа.

Учатся в университете около восьми тысяч студентов. Трое выпускников университета были удостоены Нобелевской премии.

У университета есть своя радиостанция и газеты. Действует множество студенческих клубов различной специализации. Студентам предоставляется большой выбор видов спорта.

Спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат

Мезоскаф «Огюст Пикар» Ruspekh.ru

Мезоскаф «Огюст Пикар», первый туристический подводный аппарат, был сконструирован Жаком Пикаром в 1964 году для швейцарской выставки. Аппарат назван в честь отца конструктора, выдающегося швейцарского учёного Огюста Пикара.

Идея мезоскафа, аппарата для исследования средних глубин, способного зависать в толще воды, была предложена Огюстом Пикаром ещё в 1953 году, но его постройке мешали проблемы с финансированием. Жак Пикар решил использовать для осуществления этой идеи швейцарскую национальную выставку 1964 года. В октябре 1961 он предложил одному из директоров готовящейся выставки построить туристический подводный аппарат для погружения в Женевское озеро в качестве необычного аттракциона выставки.

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В декабре 1962 года, после многих совещаний, проект был утвержден и конструктору выделены необходимые средства. К тому времени Жак Пикар уже разработал часть основной технической документации, что позволило осуществить постройку за короткий срок. Корпус был изготовлен заводом «Братья Джованьола» в Монте, мостик, балластные цистерны, хвостовая часть - механическим заводом в Веве.

Спуск на воду состоялся 27 февраля 1964 года в Буве, в 20 км от Монте, куда мезоскаф был доставлен по железной дороге. Однако испытания и начало эксплуатации аппарата были задержаны на несколько месяцев, по мнению Жака Пикара, из-за бюрократизма и боязни ответственности в экспертной комиссии, назначенной руководством выставки для принятия мезоскафа. В итоге Жак Пикар был отстранён от дальнейших работ и оказался в роли постороннего наблюдателя.

Однако вскоре после открытия выставки, после незначительных доработок, мезоскаф был введён в эксплуатацию. Для его пилотирования была набрана команда из опытных подводников и морских офицеров. Аппарат совершил около 700 погружений на глубину 100 м в Женевское озеро за время работы выставки, а после её закрытия - ещё около 400. Общее число пассажиров мезоскафа превысило 33 тысячи человек. За всё это время не было ни одного несчастного случая или серьёзного происшествия. Опыт эксплуатации полностью подтвердил надежность и безопасность мезоскафа, а также его отличные технические характеристики.

В 1965 году «Огюст Пикар» был продан крупной американской компании за 100 тысяч долларов.

Термин «мезоскаф» не получил широкого распространения, а вот аппараты, подобные первому мезоскафу, применяются и сегодня. Как правило, это туристические подводные лодки, вмещающие 24-64 человека, которые могут осматривать подводный мир на глубинах до 100 м через большие акриловые иллюминаторы по бортам и большие панорамные окна в оконечностях лодки. Обычно они базируются на крупных морских курортах и далеко от берегов не отходят.

Объявлено об успешном клонировании овечки Долли

Овечка Долли wikipedia.org

Эмбриолог и генетик из Рослиновского института Ян Вилмут в номере английского журнала «Nature» от 27 февраля 1997 года опубликовал статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки. Так было объявлено об успешном клонировании млекопитающего.

До клонирования Долли уже предпринимались попытки создать полноценные клоны. Среди них — овцы Мэган и Мораг, созданные той же группой исследователей из эмбриональных клеток.

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В процессе «создания» Долли, в 277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана особь, генетически идентичная матери. Овечку, рожденную с помощью генной инженерии, назвали Долли. Она стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования.

А меньше чем через год, 12 января 1998 года в Париже девятнадцать стран подписали протокол о запрете клонирования человека. Протокол стал дополнением Европейской Конвенции о защите прав человека.

Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания лёгких, вызванного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержащихся в закрытом помещении, риск этого заболевания сильно возрастает, а Долли из соображений безопасности практически не выводили пастись с другими овцами.

В апреле 2003 года чучело Долли было выставлено в Эдинбургском королевском музее.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые испытания радара и праздник неторопливых.

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