Частный космический грузовик сгорел в атмосфере

Миссия по доставке грузов на МКС завершилась.

Грузовой космический корабль Cygnus завершил свою миссию по доставке грузов к Международной космической станции (МКС) для НАСА вчера, 25 февраля, гибельным погружением в атмосферу нашей планеты.

Этот автоматизированный космический аппарат – названный S.S. John Young в честь ушедшего из жизни командира лунной миссии НАСА Аполлон-16 Джона Янга - был запущен в ноябре на борту ракеты-носителя Antares и доставил 3350 килограммов припасов и научного оборудования для станции.

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"Грузовик", построенный авиакосмической компанией Northrop Grumman, оставался пришвартованным к станции в течение 81 дня. Он покинул МКС 8 февраля с 2500 килограммами мусора на борту, который должен сгореть в атмосфере Земли вместе с кораблем.

Однако погружение в плотные слои земной атмосферы было осуществлено не сразу после отбытия корабля Cygnus со станции. Перед этим "космический грузовик" был использован для размещения на орбите множества крохотных "кубсатов" для разных заказчиков, а также для проведения операций с коммерческим оборудованием, находящимся на борту.

Космический корабль Cygnus сгорел в атмосфере нашей планеты в небе над Тихим океаном, к востоку от Новой Зеландии, в 9:05 GMT вчера, 25 февраля, сообщили представители компании Northrop Grumman.

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Эта миссия по доставке грузов к космической станции стала 10-м по счету полетом, осуществляемым при помощи пары Cygnus/Antares по контракту CRS-1 (Commercial Resupply Services, 1-й этап) с НАСА. Следующий полет, запланированный на апрель, станет последней по счету доставкой в рамках этого соглашения; доставка грузов по следующему контракту, известному как CRS-2, начнется этой осенью.

Компания SpaceX также производит доставку грузов к МКС для НАСА при помощи своего космического корабля Dragon. В отличие от одноразового корабля Cygnus капсула Dragon является многоразовой, что позволяет доставлять с ее помощью на Землю результаты научных экспериментов, проводимых в орбитальной лаборатории, для подробного анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что космический грузовик Cygnus взорвался в момент пуска в США.

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