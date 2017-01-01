Что произойдет с рукой в вакууме: Эксперименты

Блогеры решили проверить космическую перчатку и что такое разгерметизация в космосе на себе.

Видео снято как проверка єксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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