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Хакеры пытаются сломать интернет

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Неизвестные атакуют корневые DNS-сервера.
Хакеры атакуют сервера
Хакеры атакуют сервера
overclockers.ru

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) сделала экстренное предупреждение о попытке хакеров атаковать основы Всемирной сети.

В пресс-релизе ICANN утверждается об имеющейся "активной и существенной угрозы ключевым составляющим инфраструктуры DNS".

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"Хакерские атаки продолжаются с 2017 г., однако в последний месяц эксперты выявили критичный всплеск их активности, нацеленной на корневые DNS-сервера. (Общеупотребительных корневых серверов в мире всего 13 штук)", - заявил директор по технологиям ICANN Дэвид Конрад. 

"Известный эксперт по сетевой безопасности Брайан Кребс считает, что предположительно за этими атаками стоят иранские хакеры. Масштабы же задействованных мощностей поражают воображение", - пишет ICANN в своем предупреждении.

Что произойдет при даже частичном сбое интернета напоминать не надо, это будет катастрофа.
Вся современная связь, денежные потоки, управление, логистика компаний, медицина и безопасность - все давно завязано на интернете.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре провели первое в истории обновление Интернета.

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Теги: интернет, хакеры
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