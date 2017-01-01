Видео дня: Пародия на Big Baby Tape и Аферисты в сетях

В трендах - ТВ-шоу и музыкальная пародия.

Big Baby Tape - GIMME THE LOOT (ПАРОДИЯ)

Эту пародию на Gimme the loot блогеры из Чоткий Паца решили посвятить тем, на ком реально держится страна. Клип носит лишь развлекательный характер, отражает сатирический взгляд на обучение.

Аферисты в сетях - Выпуск 3 - Сезон 4

В 3 выпуске проекта Аферисты в сетях 4 сезона Елену-Кристину Лебедь заманят на кастинг невест к китайскому миллионеру. Как проходит отбор? И как потом уносить ноги? Также ведущая впервые сама проверит девушку на верность.

Напомним, ранее в тренды попали Нацотбор на Евровидение и Maruv.

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