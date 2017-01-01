В приложениях Android нашли вирус, который скрыто смотрит рекламу

Вирус встроен в популярные приложения.

Эксперты Oracle рассказали об обнаружении сложной мошеннической кампании под названием DrainerBot. Она создана для скрытого показа видеорекламы на Android-устройствах. По предварительным данным, её жертвами могли стать миллионы пользователей.

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Вредоносный код DrainerBot встраивается в популярные приложения для смартфонов и заставляет пользователей переходить по рекламным ссылкам для просмотра коротких видеороликов. При этом само промо может не выводиться на дисплей, оно проигрывается в фоне.

Такие скрытые показы позволяют имитировать высокую статистику просмотров видео с объявлениями и, соответственно, увеличивать монетизацию от рекламы.

Уже известно, что такой вредоносный код был встроен в Solitaire: 4 Seasons (Full), VertexClub, Perfect365, Touch ‘n’ Beat — Cinema и Draw Clash of Clans. При частом использовании такие приложения могут потреблять до 10 ГБ интернет-трафика в месяц.

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Кроме того, смартфон с фоновой видеорекламой куда быстрее теряет заряд и греется больше обычного даже если заражённое приложение не используется. Именно эти изменения являются первыми признаками того, что на устройстве что-то происходит без вашего ведома. Также насторожить должны внезапные перезагрузки, которые тоже могут стать следствием активации DrainerBot.

Чтобы убедиться в том, что на вашем гаджете такого зловреда нет, проверьте статистику потребления трафика в настройках.

Напомним, ранее сообщалось, что в 45 моделях производителей смартфонов нашли встроенные вирусы.

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