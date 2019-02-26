Илона Маска обвиняют в неуважении к суду из-за твита

Основатель Tesla находится под особым надзором.

Комиссия по ценным бумагам (SEC) продолжает пристально наблюдать за Илоном Маском, который в прошлом году позволил себе "неправильные" твиты и был обвинен в возможном мошенничестве с акциями. Согласно достигнутой договоренности, бизнесмен, который покинул пост главы совета директоров Tesla, но остался ее CEO, не должен раскрывать в Twitter какую-либо финансовую информацию.

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Однако на днях он, видимо, нарушил обязательства, сообщив в популярной соцсети о том, что в 2011 году Tesla выпустила ноль машин, а в 2019-м выпустит 500 тыс., передает The Verge.

Вскоре после сообщения в Twitter Комиссия по ценным бумагам обратилась к федеральному судье с просьбой признать действия Илона Маска неуважением к суду. Дело в том, что он не консультировался с юристами компании перед публикацией твита, как это предусмотрено договоренностью с регулятором.

Позже юристы дополнили сообщение Маска, и оно стало звучать иначе: в 2019 году объем производства, вероятно, достигнет показателя 500 тыс. автомобилей (примерно 10 тыс. в неделю), а объем поставок клиентам при этом составит примерно 400 тыс. машин.

Позже Маск еще дополнил сообщение, заявив, что количество выпущенных электрокаров Model 3 окажется в диапазоне от 350 тыс. до 500 тыс. Тем не менее, вероятнее всего, суд будет рассматривать сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска уволили с поста председателя совета директоров Tesla.

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