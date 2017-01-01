Владелец бренда Alcatel показал свои гнущиеся смартфоны
На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания TCL Communication представила запатентованную технологию DragonHinge и продемонстрировала превью нового портфолио мобильных устройств с гибкими экранами.
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Устройства оснащены гибкими AMOLED-экранами производства CSOT, сестринской компании TCL. В них также применяется запатентованная TCL Communication технология DragonHinge, которая обеспечивает гибкость корпуса.
Первые концептуальные продукты DragonHinge включают несколько вариантов складных смартфонов. Одни похожи на складные планшеты, другие — на раскладушки прошлого, только вместо небольшого экрана и клавиатуры внутри у них один большой гибкий дисплей.
Выпуск первых устройств для массового потребителя ожидается в 2020 году. Отметим, что TCL сейчас является владельцем брендов смартфонов Alcatel и Blackberry.
Напомним, ранее Apple запатентовала гнущиеся смартфоны.
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