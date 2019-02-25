Пивная антенна для цифрового ТВ с усилителем: Эксперименты

Как сделать антенну для приема DVB-T2 из подручных материалов?

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В этом видео блогеры из Kreosan показали как сделать и модернизировать пивную антенну для приема цифрового и аналогового телевидения.

Напомним, ранее блогеры добывали бесплатное электричество из земли.

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