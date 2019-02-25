Пивная антенна для цифрового ТВ с усилителем: Эксперименты
Как сделать антенну для приема DVB-T2 из подручных материалов?
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В этом видео блогеры из Kreosan показали как сделать и модернизировать пивную антенну для приема цифрового и аналогового телевидения.
Напомним, ранее блогеры добывали бесплатное электричество из земли.
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