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Пивная антенна для цифрового ТВ с усилителем: Эксперименты

Комментариев: 2
Как сделать антенну для приема DVB-T2 из подручных материалов?
Пивная антенна для цифрового ТВ с усилителем: Эксперименты

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В этом видео блогеры из Kreosan показали как сделать и модернизировать пивную антенну для приема цифрового и аналогового телевидения.

Напомним, ранее блогеры добывали бесплатное электричество из земли.

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Теги: видео, эксперименты, антенна
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Комментариев (2)
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Sancho-s    25.02.2019, 17:33
Оценка:  -1
Sancho-s
Луганск-24!?
Sancho-s    25.02.2019, 17:31
Оценка:  -1
Sancho-s
Задроты пиво открывают впервые)))
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