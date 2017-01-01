Видео дня: Нацотбор на Евровидение и Maruv
В трендах - финал отбора на Евровидение.
Нацвідбір на Євробачення-2019. Фінал
Читай также: Видео дня: Сало единорога и 9 лайфхаков для зимы
Шесть конкурсантов соревновались за право представлять Украину на Евровидении-2019. В финале они выступали в следующем порядке:
1. Freedom-jazz girls band
2. YUKO
3. MARUV
4. Brunettes Shoot Blondes
5. KAZKA
6. ANNA MARIA
MARUV – Siren Song
MARUV с песней Siren Song! (Bang!) победила в Финале Национального отбора на Евровидение-2019 и будет представлять Украину на Eurovision Song Contest 2019 в Израиле.
Напомним, ранее в тренды попали Свадьба вслепую и лучшие фокусы в TIK TOK.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил