Видео дня: Нацотбор на Евровидение и Maruv

В трендах - финал отбора на Евровидение.

Нацвідбір на Євробачення-2019. Фінал

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Шесть конкурсантов соревновались за право представлять Украину на Евровидении-2019. В финале они выступали в следующем порядке:

1. Freedom-jazz girls band

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

MARUV – Siren Song

MARUV с песней Siren Song! (Bang!) победила в Финале Национального отбора на Евровидение-2019 и будет представлять Украину на Eurovision Song Contest 2019 в Израиле.

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