LG представила свой новый флагманский смартфон LG G8 ThinQ

Телефон имеет 6,1-дюймовый экран.

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон LG G8 ThinQ.

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Смартфон оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 3120 x 1440 пикселей, тройной основной камерой 12+12+16 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп получила дополнительный модуль 3D ToF, что позволит создавать селфи с размытием фона. Также реализована функция 3D-сканирования лиц для аутентификации. Для некоторых регионах выйдет версия с двойной основной камерой.

Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отдельно стоит отметить функцию Air Motion, которая позволяет не прикасаясь к экрану жестами рук отвечать на звонки, класть трубку, делать скриншоты, переключаться между приложениями и так далее.

LG G8s ThinQ lgnewsroom.com

Технология под названием Crystal Sound OLED позволяет использовать OLED-дисплей в качестве усилителя звука. Фактически, дисплей исполняет роль мембраны и вибрирует всей поверхностью, издавая звук.

Размеры составляют 151,9 x 71,8 x 8, мм, а вес — 167 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

LG G8 ThinQ поступит в продажу в марте в красном, чёрном и синем цветовых вариантах. Цена пока не объявлена.

Напомним, ранее сообщалось, что LG патентует телефон с семью камерами.

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