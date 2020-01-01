День в истории: 25 февраля - Паровая повозка и патент на револьвер

В этот день, 25 февраля, произошли такие события.

День рождения Морганьи

Джованни Баттиста Морганьи wikipedia.org

Джованни Баттиста Морганьи родился 25 февраля 1682 в Форли. Об был врачом, основателем патологической анатомии. Впервые описал изменения, наблюдаемые при вскрытии трупов людей, умерших от различных болезней; эти наблюдения позволили распознавать болезни на основании вскрытий и сравнивать прижизненные признаки с посмертными изменениями. Был 59 лет профессором анатомии в Падуе, где у него учились лучшие впоследствии итальянские анатомы.

День рождения Кюньо

Паровая машина Кюньо wikipedia.org

Никола Жозеф Кюньо родился в Вуа-Вакон, Лотарингия (ныне департамент Мёз), Франция. Он был военным инженером, работал над созданием транспортных средств, приводимых в движение паровым двигателем для французской армии.

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В 1769 году Кюньо представил проект повозки, “движимой действием водяного пара, образуемого огнём“. Повозка была на трёх деревянных колесах — одно впереди и два позади; она была снабжена небольшим паровым котлом и машиной с вертикальным паровым цилиндром, вращающей переднее колесо, снабженное зубцами.

Первые испытания производились на улицах Парижа в 1770 году, но оказались весьма неудачными. Машина Кюньо оказалась весьма тяжёлой в управлении, в результате чего уже во время первых испытаний врезалась в стену. Тем не менее, её по праву можно считать предшественником локомобилей, а также и паровозов[4].

Патент на револьвер

Револьвер Кольта disgustingmen.com

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.

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По другой, банально воспользовался трудами своего подручного, Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта.

Впрочем, все три версии сходятся в одном: Кольт не был талантливым конструктором, он был скорее удачливым и расчетливым коммерсантом. 25 февраля 1836 года он получает в США первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.

В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 000 долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут).

Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол».

Напомним, днем ранее мы вспоминали Рождение Стивена Джобса и первую зубную щетку.