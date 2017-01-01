День в истории: Рождение Стивена Джобса и первая зубная щетка

В этот день, 24 февраля, произошли такие события.

День рождения Эмилия Ленца

Эмилий Ленц elektroznatok.ru

Эмилий Христианович Ленц (при рождении Генрих Фридрих Эмиль Ленц) родился 12 (24) февраля 1804 года в Дерпте. Выходец из балтийских немцев. Э. Х. Ленц является одним из основоположников электротехники.

С 1823 до 1826 год принимал участие как физик в кругосветном путешествии Коцебу. Результаты научных исследований этой экспедиции были напечатаны им в "Мемуарах Санкт-Петербургской академии наук" (1831). В 1829 году принимал участие в первой экспедиции на Эльбрус под руководством генерала Эммануэля.

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В истории физики его научным трудам всегда будет отводиться почётное место. Многие его научные исследования относятся к физической географии (о температуре и солености моря, об изменчивости уровня Каспийского моря, о барометрическом измерении высот, об измерении магнитного наклонения и напряженности земного магнетизма и др.). Но главным образом он работал в области электромагнетизма.

Главнейшие результаты его исследований излагаются и во всех учебниках физики. Именно:

Закон индукции (Правило Ленца), по которому направление индукционного тока всегда таково, что он препятствует тому действию (напр. движению), которым он вызывается (1834 г.).

«Закон Джоуля — Ленца»: количество теплоты, выделяемое током в проводнике, пропорционально квадрату силы тока и сопротивлению проводника (1842 г.).

Опыты, подтверждающие «явление Пельтье»; если пропускать гальванический ток через висмутовый и сурьмяной стержни, спаянные концами и охлажденные до 0 °C, то можно заморозить воду, налитую в ямку около спая (1838).

Опыты над поляризацией электродов (1847) и т. д.

Первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном

Зубная щетка deal.by

Настоящая революция в "зубном" деле произошла с изобретением нейлона, который стал применяться в изготовлении щетины. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

День рождения Стива Джобса

Стив Джобс epitafii.ru

Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско (США). Биологическая мать Стива, незамужняя аспирантка Джоанна Шибл, не имея возможности прокормить ребенка, отдала его усыновителям – бездетной паре Полу и Кларе Джобс, взяв с них обещание, что те дадут мальчику хорошее образование.

Супруги Джобс слово сдержали – в 17 лет Стив поступил в колледж Рид в Портленде, но отчислился оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок тем, что на оплату обучения в колледже уходили все сбережения его родителей, но сам Стив при этом не понимал, что дает ему учеба и нужна ли она ему вообще. "Это было одним из лучших моих решений в жизни", – признался он позднее.

Оставив учебу, Джобс еще полтора года оставался вольным слушателем колледжа, сдавая бутылки от Колы, чтобы купить себе еды, и ночуя на полу общежитских комнат однокурсников. Затем он вернулся на родину, где встретил Стивена Возняка, с которым он познакомился на несколько лет раньше – на летней подработке в компании Hewlett–Packard. Тогда и возникла идея создать свой бизнес. На тот момент Возу и Джобсу было по 20 лет.

Бизнес они начали с изготовления "синих коробок" – специальных устройств, позволявших производить бесплатные звонки на дальние расстояния. "Фирма" базировалась в родительском гараже Джобса. Технический гений Возняк и прирожденный бизнесмен Джобс отлично дополняли друг друга. "Синими коробками" друзья занимались недолго, следующим шагом стала сборка готовых компьютеров для продажи. В 1976 году они основали компанию Apple Computer Co., стартовав с суммы 1,3 тысячи долларов.

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Первым крупным заказом компании стала сборка 50 компьютеров Apple I для местного магазина электроники. А через полгода Возняк и Джобс закончили разработку Apple II, ставшего первым массовым персональным компьютером в мире. Нашлись инвесторы, которые вложились в производство Apple II, и в конце 1980 года компания вышла на национальный уровень. Собственный капитал Джобса достиг отметки 200 миллионов долларов. Было ему 25 лет.

Следующим грандиозным прорывом в компьютерной сфере стал проект Macintosh, который Джобс курировал лично. За излишнюю импульсивность и неуравновешенность он был отстранен от работы над основным на тот момент проектом компании – компьютером Lisa. Тогда Джобс, движимый бунтарским духом, собрал небольшую команду молодых инженеров и, вдохновленный идеей создать компьютер, использовать который будет "проще, чем тостер", разработал и презентовал Mac. Новинка взорвала рынок.

А вскоре после этого Джобса уволили из Apple. Он не сошелся характерами с новым главным исполнительным директором Джоном Скалли, которого чуть раньше лично уговорил перейти в Apple из компании Pepsi-Cola. Совет директоров поддержал Скалли, и Джобс остался не у дел. Позднее сам Джобс говорил, что эта ситуация стала для него "катарсисом", подтолкнувшим его к одному из самых креативных периодов жизни. Ощущение публичного провала и желания сбежать как можно дальше через несколько месяцев сменилось у деятельного Джобса решением начать все сначала.

В течение следующих пяти лет он основал две новых компании NeXT и Pixar и познакомился со своей будущей женой. В последствие Pixar стала самой успешной анимационной студией в мире. А в 1996 году компания Apple, переживающая на тот момент кризис, выкупила NeXT. Так Стив Джобс снова вошел в совет директоров компании и стал временным (а позднее и постоянным) управляющим Apple.

В 2001 году Apple представила миру первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали основным источником дохода компании. В 2006 году был выпущен сетевой мультимедийный плеер Apple TV. С 2007 года начались продажи iPhone, а в 2008-м Джобс продемонстрировал самый тонкий ноутбук в мире – MacBook Air.

5 октября 2011 года Стива Джобса не стало. Он умер в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы в Калифорнии (США).

Напомним, днем ранее мы вспоминали Неевклидову геометрию и патент на дизельный мотор,

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