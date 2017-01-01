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День в истории: Рождение Стивена Джобса и первая зубная щетка

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В этот день, 24 февраля, произошли такие события.

День рождения Эмилия Ленца

Эмилий Ленц
Эмилий Ленц
elektroznatok.ru

Эмилий Христианович Ленц (при рождении Генрих Фридрих Эмиль Ленц) родился 12 (24) февраля 1804 года в Дерпте. Выходец из балтийских немцев. Э. Х. Ленц является одним из основоположников электротехники.

С 1823 до 1826 год принимал участие как физик в кругосветном путешествии Коцебу. Результаты научных исследований этой экспедиции были напечатаны им в "Мемуарах Санкт-Петербургской академии наук" (1831). В 1829 году принимал участие в первой экспедиции на Эльбрус под руководством генерала Эммануэля. 

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В истории физики его научным трудам всегда будет отводиться почётное место. Многие его научные исследования относятся к физической географии (о температуре и солености моря, об изменчивости уровня Каспийского моря, о барометрическом измерении высот, об измерении магнитного наклонения и напряженности земного магнетизма и др.). Но главным образом он работал в области электромагнетизма.

Главнейшие результаты его исследований излагаются и во всех учебниках физики. Именно:

Закон индукции (Правило Ленца), по которому направление индукционного тока всегда таково, что он препятствует тому действию (напр. движению), которым он вызывается (1834 г.).

«Закон Джоуля — Ленца»: количество теплоты, выделяемое током в проводнике, пропорционально квадрату силы тока и сопротивлению проводника (1842 г.).

Опыты, подтверждающие «явление Пельтье»; если пропускать гальванический ток через висмутовый и сурьмяной стержни, спаянные концами и охлажденные до 0 °C, то можно заморозить воду, налитую в ямку около спая (1838).

Опыты над поляризацией электродов (1847) и т. д.

Первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном

Зубная щетка
Зубная щетка
deal.by

Настоящая революция в "зубном" деле произошла с изобретением нейлона, который стал применяться в изготовлении щетины. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

День рождения Стива Джобса

Стив Джобс
Стив Джобс
epitafii.ru

Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско (США). Биологическая мать Стива, незамужняя аспирантка Джоанна Шибл, не имея возможности прокормить ребенка, отдала его усыновителям – бездетной паре Полу и Кларе Джобс, взяв с них обещание, что те дадут мальчику хорошее образование. 

Супруги Джобс слово сдержали – в 17 лет Стив поступил в колледж Рид в Портленде, но отчислился оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок тем, что на оплату обучения в колледже уходили все сбережения его родителей, но сам Стив при этом не понимал, что дает ему учеба и нужна ли она ему вообще. "Это было одним из лучших моих решений в жизни", – признался он позднее.

Оставив учебу, Джобс еще полтора года оставался вольным слушателем колледжа, сдавая бутылки от Колы, чтобы купить себе еды, и ночуя на полу общежитских комнат однокурсников. Затем он вернулся на родину, где встретил Стивена Возняка, с которым он познакомился на несколько лет раньше – на летней подработке в компании Hewlett–Packard. Тогда и возникла идея создать свой бизнес. На тот момент Возу и Джобсу было по 20 лет.

Бизнес они начали с изготовления "синих коробок" – специальных устройств, позволявших производить бесплатные звонки на дальние расстояния. "Фирма" базировалась в родительском гараже Джобса. Технический гений Возняк и прирожденный бизнесмен Джобс отлично дополняли друг друга. "Синими коробками" друзья занимались недолго, следующим шагом стала сборка готовых компьютеров для продажи. В 1976 году они основали компанию Apple Computer Co., стартовав с суммы 1,3 тысячи долларов. 

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Первым крупным заказом компании стала сборка 50 компьютеров Apple I для местного магазина электроники. А через полгода Возняк и Джобс закончили разработку Apple II, ставшего первым массовым персональным компьютером в мире. Нашлись инвесторы, которые вложились в производство Apple II, и в конце 1980 года компания вышла на национальный уровень. Собственный капитал Джобса достиг отметки 200 миллионов долларов. Было ему 25 лет. 

Следующим грандиозным прорывом в компьютерной сфере стал проект Macintosh, который Джобс курировал лично. За излишнюю импульсивность и неуравновешенность он был отстранен от работы над основным на тот момент проектом компании – компьютером Lisa. Тогда Джобс, движимый бунтарским духом, собрал небольшую команду молодых инженеров и, вдохновленный идеей создать компьютер, использовать который будет "проще, чем тостер", разработал и презентовал Mac. Новинка взорвала рынок. 

А вскоре после этого Джобса уволили из Apple. Он не сошелся характерами с новым главным исполнительным директором Джоном Скалли, которого чуть раньше лично уговорил перейти в Apple из компании Pepsi-Cola. Совет директоров поддержал Скалли, и Джобс остался не у дел. Позднее сам Джобс говорил, что эта ситуация стала для него "катарсисом", подтолкнувшим его к одному из самых креативных периодов жизни. Ощущение публичного провала и желания сбежать как можно дальше через несколько месяцев сменилось у деятельного Джобса решением начать все сначала.

В течение следующих пяти лет он основал две новых компании NeXT и Pixar и познакомился со своей будущей женой. В последствие Pixar стала самой успешной анимационной студией в мире. А в 1996 году компания Apple, переживающая на тот момент кризис, выкупила NeXT. Так Стив Джобс снова вошел в совет директоров компании и стал временным (а позднее и постоянным) управляющим Apple.

В 2001 году Apple представила миру первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали основным источником дохода компании. В 2006 году был выпущен сетевой мультимедийный плеер Apple TV. С 2007 года начались продажи iPhone, а в 2008-м Джобс продемонстрировал самый тонкий ноутбук в мире – MacBook Air.

5 октября 2011 года Стива Джобса не стало. Он умер в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы в Калифорнии (США).

Напомним, днем ранее мы вспоминали Неевклидову геометрию и патент на дизельный мотор,

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Теги: день в истории, Стив Джобс, зубная щетка
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